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Скончался Папа Римский на покое Бенедикт XVI

Евгений Жуков
В мире
Скончался Папа Римский на покое Бенедикт XVI
Фото: Fabio Pozzebom / ABr. Agência Brasil

На 96-м году жизни скончался Папа Римский на покое Бенедикт XVI. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ватикана в субботу, 31 декабря.

До этого Папа Римский Франциск сообщил о болезни своего 95-летнего предшественника.

Бенедикт XVI, носивший в миру имя Йозеф Алоиз Ратцингер, был избран 265-м Папой Римским в 2005 году. Он стал первым папой немецкого происхождения за последнюю почти тысячу лет.

Понтифик родился 16 апреля 1927 года в баварской деревне Марктль. Ему принадлежит рекорд долгожительства среди римских пап — еще в 2020-м он превзошел Льва XIII, который умер в 1903 году на 94-м году жизни.

В 2013 году Бенедикт XVI объявил о своем уходе в отставку «во благо церкви». Тогда он объяснил данной решение тем, что не имеет достаточного количества сил для добросовестного исполнения своих обязанностей в качестве священнослужителя. Он оставил свой пост, став первым папой за последние шесть столетий, который сделал это на добровольной основе.

В возрасте 85 лет и 318 дней на дату вступления в силу отставки Бенедикт XVI был четвертым по возрасту человеком, занимавшим высший пост католической церкви. При этом тогда Папа Римский заявил, что продолжит служить церкви «жизнью, посвященной молитве».

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