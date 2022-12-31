Новогодний трамвай по маршруту «А» запустили в центре Москвы

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В центре Москвы начал свое движение новогодний трамвай по маршруту «А». Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На легендарный маршрут «А» в центре Москвы вышел волшебный новогодний трамвай. Вы узнаете его по нашему фирменному праздничному оформлению, — говорится в сообщении.

Изнутри он оформлен в пышные хвойные гирлянды и другие новогодние украшения, к тому же на нем установлена подсветка. Новогодний трамвай будет курсировать от метро «Чистые пруды» по Бульварному кольцу, а также от станции «Пролетарская» до Новоконной площади.

Помимо этого, он будет проезжать через станции метро «Новокузнецкая» и «Третьяковская». В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что этот трамвай можно встретить на Павелецком вокзале и Новоспасском мосту.

Накануне заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что в столичном метро украсили хвойными гирляндами кассы и информационные стойки «Живое общение». Нарядные ели появились на станциях Кольцевой линии и внутри нее.

Также на Кольцевой линии столичного метрополитена впервые в истории запустили сверкающий новогодний поезд. Ликсутов уточнил, что большую часть расходов по украшению городского транспорта в этом году взяли на себя производители.