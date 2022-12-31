Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новогодний трамвай по маршруту «А» запустили в центре Москвы

Араз Салехов
Город
Новогодний трамвай по маршруту «А» запустили в центре Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В центре Москвы начал свое движение новогодний трамвай по маршруту «А». Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На легендарный маршрут «А» в центре Москвы вышел волшебный новогодний трамвай. Вы узнаете его по нашему фирменному праздничному оформлению, — говорится в сообщении.

Изнутри он оформлен в пышные хвойные гирлянды и другие новогодние украшения, к тому же на нем установлена подсветка. Новогодний трамвай будет курсировать от метро «Чистые пруды» по Бульварному кольцу, а также от станции «Пролетарская» до Новоконной площади.

Помимо этого, он будет проезжать через станции метро «Новокузнецкая» и «Третьяковская». В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что этот трамвай можно встретить на Павелецком вокзале и Новоспасском мосту.

Накануне заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что в столичном метро украсили хвойными гирляндами кассы и информационные стойки «Живое общение». Нарядные ели появились на станциях Кольцевой линии и внутри нее.

Также на Кольцевой линии столичного метрополитена впервые в истории запустили сверкающий новогодний поезд. Ликсутов уточнил, что большую часть расходов по украшению городского транспорта в этом году взяли на себя производители.

Транспорт Москва Новый год Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте