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Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом

Евгений Жуков
Общество
Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом
Фото: МИД РФ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в субботу, 31 декабря, поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.

Он также добавил, что страна встречает Новый год в непростой военно-политической обстановке, когда «сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников». По словам Шойгу, в таких условиях светлый праздник Нового года приобретает более глубокий смысл, превращаясь в своеобразный символ надежды на мирную жизнь.

Обращаясь к военнослужащим, встречающим новы год вдали от семьи, министр обороны подчеркнул, что сегодня участники спецоперации защищают не только Россию, но и ее будущее. Он также добавил, 2022-й навсегда «войдет в ратную летопись Отечества», передает Telegram-канал Минобороны РФ.

До этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал гражданам достигать поставленных целей и укрепления России.

Сергей Шойгу Новый год Минобороны
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