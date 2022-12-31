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Володин пожелал России побед в новом году

Араз Салехов
Общество
Володин пожелал России побед в новом году
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом. Парламентарий пожелал гражданам достигать поставленных целей и укрепления России.

— Поздравляю с Новым годом! Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье — счастье и благополучие, — отметил он.

Также политик пожелал жителям страны крепкого здоровья и всего самого доброго, сообщает сайт Госдумы.

Напомним, что президент России Владимир Путин обратится с традиционным новогодним поздравлением к гражданам России в привычном формате. Об этом 28 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне в аэроэкспрессах начали транслировать поздравления с Новым годом, озвученные голосами артистов Московского губернского театра. Как уточняется, поздравления от актеров можно услышать перед отправлением поездов из аэропортов и с вокзалов. Теплые слова произносят актеры театра и кино Карина Андоленко, Антон Хабаров и Никита Кологрив.

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