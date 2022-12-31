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Путин поручил до 15 февраля создать комиссию по развитию беспилотных авиационных систем

Араз Салехов
Политика
Путин поручил до 15 февраля создать комиссию по развитию беспилотных авиационных систем
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин поручил до 15 февраля создать комиссию по развитию беспилотных авиационных систем. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем в целях подготовки согласованных предложений по реализации государственной политики в этой сфере и решению задач, связанных в том числе с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, — говорится в сообщении.

Помимо этого, документом предусматривается создание средств защиты от их противоправного применения. Также в поручении говорится, что в стране необходимо развить инфраструктуру для эксплуатации таких систем, подготовить кадры и интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство России.

Как уточняется, председателем данной комиссии назначен первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, сообщает сайт Кремля.

Накануне российский лидер разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных государств при оплате или взыскании долга за поставки газового топлива. Согласно документу, расчеты между поставщиком из России и иностранным покупателем при взыскании задолженности с последнего или погашении им задолженности могут производиться в иностранной валюте.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, какие разработки используются российской армией на спецоперации. Военный эксперт, специалист по вооруженным силам НАТО Александр Артамонов рассказал, что над созданием новейших беспилотников работают отечественные специалисты, труд которых высоко оценен на фронте.

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