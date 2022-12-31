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Россияне стали реже употреблять на завтрак кофе с бутербродом — индекс потребления таких продуктов во второй половине декабря снизился на 1,4 пункта по сравнению с первой половиной месяца. Об этом свидетельствуют данные крупного аналитического ресурса «Чек Индекс».

Как уточняется, индекс рассчитывали на основе семи товаров: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (один килограмм).

Согласно данным, во вторую половину декабря средний чек увеличился по огурцам (на 18 процентов, до 154 рублей), сливочному маслу (на один процент до 135 рублей) и сыру (на один процент до 153 рублей).

При этом этот показатель снизился по растворимому кофе (на 20 процентов, до 189 рублей) и сахару (на 10 процентов, до 57 рублей). Таким образом, индекс потребления кофе с бутербродом за рассматриваемый период снизился на 1,4 пункта и составил 99,5 пункта, сообщает РИА Новости.

Диетолог Светлана Корнеева назвала недостатки растворимого кофе. Врачи не рекомендуют пить растворимый кофе на голодный желудок. Как и натуральный кофе, растворимый раздражает слизистую и может стать причиной различных проблем ЖКТ.

Врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко перечислила «Вечерней Москве» напитки, которые вредно пить ночью. По ее словам, нужно воздержаться от сладких напиток, кофе и зеленого чая.