Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель специальной военной операции на Украине заключается в уничтожении преступного киевского режима, и она будет обязательно достигнута. Об этом он заявил в своем новогоднем обращении в субботу, 31 декабря.

В этой публикации политик сказал, что для России уходящий год стал «исключительно важным, драматичным и переломным».

— Специальная военная операция продолжается почти год. Она помогает не только отстоять право людей на родной язык, традиции, культуру. Ее цель — положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве, и эта цель будет обязательно достигнута, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в наступающем году недоброжелатели России будут пытаться этому помешать. Однако российские граждане, по его словам, стали сильнее. Медведев также отметил, что за народом России стоит «правда, а в правде — победа, которая обязательно будет за нами».

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с новогодним обращением к нации в окружении военнослужащих. Глава государства назвал уходящий год временем поворотных событий, закладывающих основу будущего и независимости государства.