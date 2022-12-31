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Медведев заявил, что цели спецоперации будут достигнуты

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Медведев заявил, что цели спецоперации будут достигнуты
Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель специальной военной операции на Украине заключается в уничтожении преступного киевского режима, и она будет обязательно достигнута. Об этом он заявил в своем новогоднем обращении в субботу, 31 декабря.

В этой публикации политик сказал, что для России уходящий год стал «исключительно важным, драматичным и переломным».

— Специальная военная операция продолжается почти год. Она помогает не только отстоять право людей на родной язык, традиции, культуру. Ее цель — положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве, и эта цель будет обязательно достигнута, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в наступающем году недоброжелатели России будут пытаться этому помешать. Однако российские граждане, по его словам, стали сильнее. Медведев также отметил, что за народом России стоит «правда, а в правде — победа, которая обязательно будет за нами».

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с новогодним обращением к нации в окружении военнослужащих. Глава государства назвал уходящий год временем поворотных событий, закладывающих основу будущего и независимости государства.

Украина Дмитрий Медведев Спецоперации Россия
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