Владимир Путин выступил с новогодним обращением в окружении военных

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 31 декабря, выступил с новогодним обращением к нации в окружении военнослужащих.

Глава государства назвал уходящий год временем поворотных событий, закладывающих основу будущего и независимости государства. Кроме того, президент подчеркнул, что граждане России проявили исключительное мужество и достоинство, поддержав участников специальной военной операции на Украине.

Помимо этого Путин отметил, что сегодня Россия борется за истинную независимость и за своих людей. Также он заявил, что 2022 год стал периодом принятий трудных, но необходимых решений и мощной консолидации российского общества.

По словам главы государства, последние месяцы многое расставили по своим местам и помогли четко отделить героизм от предательства и малодушия.

До этого министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.