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Путин вручил госнаграду Суровикину

Евгений Жуков
Общество
Путин вручил госнаграду Суровикину
Фото: Минобороны РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил орден Святого Георгия третьей степени командующему группировкой ВС России в зоне спецоперации генералу армии Сергею Суровикину. Об этом стало известно в субботу, 31 декабря.

Отмечается, что данная государственная награда присуждена Суровикину за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, передает ТАСС.

На текущий момент российский лидер, находясь в штабе южного военного округа, также наградил почетными орденами ряд других генералов.

Помимо этого, Владимир Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Звезду Героя Российской Федерации президент вручил механику-водителю танка Тимофею Матвееву.

Также глава государства наградил супругу замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Светлану знаком отличия за вклад в благотворительную деятельность.

Президент накануне подписал указ о присвоении музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

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