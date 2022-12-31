Путин вручил награды военным, проявившим героизм во время спецоперации

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО. Были вручены боевые ордена и медали, — заявил представитель Кремля.

Помимо этого, российский лидер вручил звезду Героя Российской Федерации Тимофею Матвееву — механику-водителю танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии, передает РИА Новости.

Накануне Путин наградил супругу замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Светлану знаком отличия за вклад в благотворительную деятельность.

22 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент наградил его почетным орденом Александра Невского. Во время награждения от заявил, что сегодня на Российскую Федерацию пытаются оказывать давление ее политические соперники.