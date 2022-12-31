Куклачев назвал действенный способ, как отучить кошку прыгать на елку

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Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев рассказал, как отучить кошку прыгать на новогоднюю елку.

Специалист напомнил, что кошки прежде всего являются хищниками, несмотря на то, что они уже на протяжении долгого времени живут в гармонии вместе с человеком.

Куклачев отметил, что кошки продолжают руководствоваться инстинктами. Одним из таковых становится возникающая необходимость у животного забраться как можно выше, чтобы улучшить обзор на свои территории. Поэтому елка является отличным инструментом для реализации этого инстинкта.

Эксперт призвал ни в коем случае не ругать кошку, поскольку животное не может знать, что елка не закреплена. А для того чтобы питомец потерял интерес к новогоднему атрибуту, надо положить под дерево что-нибудь шуршащее.

— Это самый действенный совет, все остальное кошку не остановит. Если ей захотелось что-то сделать, она это сделает, — передает слова Куклачева аналитический центр НАФИ.

В России ежегодно в период январских праздников из дома сбегает около тысячи домашних животных. Главной причиной побега является испуг из-за грохота новогодних фейерверков и ярких вспышек. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ветеринарный доктор, кинолог и эксперт международной категории Владимир Уражевский.