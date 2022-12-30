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«Звуки салютов могут убить»: как помочь домашним питомцам пережить фейерверк в праздники

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Звуки салютов могут убить»: как помочь домашним питомцам пережить фейерверк в праздники
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В России ежегодно в период январских праздников из дома сбегает около тысячи домашних животных. Главной причиной побега является испуг из-за грохота новогодних фейерверков и ярких вспышек. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ветеринарный доктор, кинолог и эксперт международной категории Владимир Уражевский.

По его словам, очень часто хозяева в новогоднюю ночь выходят на прогулку после обильного застолья и берут с собой питомцев, что является большой ошибкой.

— Это главная ошибка, которую многие владельцы допускают. Из-за выпитого алкоголя вы будете не в состоянии удержать или остановить пса, который, услышав впервые грохот от фейерверков, попытается удрать куда подальше. А ведь в новогоднюю ночь ежегодно от хозяев сбегает не менее тысячи животных, — рассказал Уражевский.

Кинолог также предупредил, что иногда собаки любят брать петарды в рот, вследствие чего получают серьезные травмы и ожоги.

— Главная рекомендация для всех владельцев домашних животных: оставляйте своих любимцев в новогоднюю ночь дома при включенном свете и телевизоре или ноутбуке. Звук с устройств смягчит грохот от салютов, а комнатный свет позволит избежать испуга от ярких вспышек и бликов, — посоветовал ветеринар.

Кинолог также порекомендовал выгулять животное до полуночи, чтобы питомец успел справить свою нужду и не просился на улицу, когда там небезопасно. Во время прогулки ошейник и поводок на животном должны быть крепко зафиксированы, чтобы собака не смогла сбежать.

Неподготовленные питомцы, которые слышат впервые звуки салютов, испытывают сильный стресс и нередко последствием подобной реакции становится летальный исход, предупредил собеседник «ВМ».

— Звуки салютов могут даже убить вашего питомца, это очень серьезно, — подчеркнул Уражевский.

В заключение кинолог добавил, что кошки и другие домашние животные тоже довольно остро воспринимают громкие звуки и пытаются спрятаться, когда начинается грохот петард и фейерверков.

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