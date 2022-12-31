Сотрудники сервисной службы Мосгаза будут работать в новогодние праздники

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В период новогодних каникул сотрудники газовой службы в составе Комплекса городского хозяйства будут работать в усиленном режиме. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Для удобства жителей столицы, планирующих привести в порядок неисправное газовое оборудование или подключить газовые приборы, помимо специалистов аварийной службы, будут дежурить и мастера сервисной службы АО «Мосгаз».

Работники данной организации решили на время новогодних праздников побыть в роли Дедов Морозов, а потому приехавший на вызов специалист может оказаться в новогодней шапке и с подарком — фирменным календарем газового хозяйства Москвы.

Вызвать мастера АО «Мосгаз» в праздничные дни на дом можно с 08:00 до 17:00 в период с 3 по 6 января, позвонив по номеру +7 800 700-71-04 или оставив онлайн-заявку, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, кто продолжит работу в Москве в новогоднюю ночь. Так, в этот день продолжают свою работу врачи скорой помощи, спасатели, машинисты, водители городского транспорта и сотрудники «Службы-112».