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Стало известно, кто продолжит работу в Москве в новогоднюю ночь

Араз Салехов
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Стало известно, кто продолжит работу в Москве в новогоднюю ночь
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Несмотря на праздники, в столице есть люди, которые продолжат свою работу даже в новогоднюю ночь. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Новый год считается семейным праздником. Но в Москве есть много людей, которые главную ночь года проводят не в кругу семьи и даже зачастую не слышат бой курантов. В это время они находятся на службе и обеспечивают комфорт и безопасность для москвичей, — говорится в сообщении.

Так, в новогоднюю ночь продолжают свою работу врачи скорой помощи, спасатели, машинисты, водители городского транспорта и сотрудники службы 112, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что Новый год на дежурстве встретят 700 московских пожарных, спасателей и операторов «Системы-112». В частности, на дежурство заступят более 500 работников пожарно-спасательных и аварийно-спасательных подразделений, около 70 спасателей на воде, порядка 50 работников столичного авиационного центра, а также 80 сотрудников «Системы-112».

Заместитель мэра столицы в правительстве города, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что метро, МЦК и маршруты наземного транспорта Москвы будут работать бесплатно в новогоднюю ночь. Также в новогоднюю и рождественскую ночи будет продлена работа 16 регулярных ночных маршрутов.

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