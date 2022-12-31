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Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Павел Гриднев

Сюжет: 

Новый год
Город
Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей и гостей столицы с наступающим Новым годом. В своем поздравлении, опубликованном в персональном блоге, глава города отметил, что Москва встречает наступающий год созидательным трудом и добрыми делами, а также пожелал москвичам больше хороших новостей в новом году.

– Через несколько минут мы проводим 2022 год, в котором вопреки всем сложностям и проблемам нам удалось сделать много хорошего для нашего любимого города, – сказал Сергей Собянин.

По его словам, наступающий 2023 год Москва встречает созидательным трудом и добрыми делами.

– И за это я хочу сказать вам огромное спасибо. Спасибо за ваше доверие и поддержку, – сказал Собянин. Он также поблагодарил москвичей за заботу, которой они окружают тех, кто нуждается в помощи.

Мэр Москвы также добавил, что в столице в новогодние каникулы работают площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», где рады принять горожан. В то же время глава города отметил, что не все в это время могут позволить себе отдых и развлечения. Сергей Собянин призвал вспомнить о тех, кто с оружием в руках защищает суверенитет России.

Глава города также пожелал москвичам и гостям столицы, чтобы Новый год принес больше хороших новостей.

– Желаю, чтобы он принес больше любви, добра, радости, долгожданных встреч с близкими и друзьями. Пусть исполнятся самые заветные мечты! Здоровья и благополучия, дорогие москвичи. С наступающим Новым годом!, – заключил Сергей Собянин.

Сергей Собянин
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