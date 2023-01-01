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Москвичам рассказали о погоде в первые дни нового года

Евгений Жуков

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Москвичам рассказали о погоде в первые дни нового года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В воскресенье, 1 января, термометры в столице покажут от плюс трех до плюс пяти градусов. Кроме того, ожидается порывистый ветер до 12–15 метров в секунду, а также гололедица. Временами возможны осадки в виде дождя. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

На следующий день температура воздуха в дневное время составит от нуля до плюс двух градусов, а уже к вечеру похолодает до минус двух. Жителям столицы стоит быть осторожнее, поскольку опасность гололедицы будет сохраняться.

Во вторник, 3 января, прогнозируется снег. Температура будет колебаться от минус четырех до плюс одного градуса днем и от нуля до минус пяти в ночное время. К середине недели холода усилятся. Так, днем в среду, 4 января, термометры будут показывать от минус одного до минус шести градусов, а ночью — от минус двух до минус семи, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что декабрь 2022 года в столице побил рекорд этого же периода 1981 года, когда в городе выпало 117 миллиметров осадков. Новый же рекорд составил 129 миллиметров.

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