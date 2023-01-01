Южная Корея пригрозила Ким Чен Ыну падением режима

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Министерство обороны Южной Кореи предупредило руководство КНДР о том, что в случае попытки применения ядерного оружия последует немедленное падение режима. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает агентство Yonhap News.

В обращении к своему северному соседу в Минобороны южнокорейской республики пригрозили, что «если Северная Корея предпримет попытку применения ядерного оружия, это приведет к падению режима Ким Чен Ына».

Помимо этого, действующую власть КНДР обвинили в готовности начать военные действия. Сеул призвал прекратить ядерные разработки и вернуться к политике денуклеаризации, отметив, что отказ от подобного вида вооружения является единственным верным способом повысить уровень жизни народа Северной Кореи.

До этого стало известно, что КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности, которые упали в море, пролетев 350 километров при максимальной высоте 100 километров. В свою очередь японский кабинет министров по дипломатическим каналам в Пекине заявил властям КНДР протест в связи с запусками снарядов.