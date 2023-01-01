Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Южная Корея пригрозила Ким Чен Ыну падением режима

Евгений Жуков
В мире
Южная Корея пригрозила Ким Чен Ыну падением режима
Фото: shutterstock

Министерство обороны Южной Кореи предупредило руководство КНДР о том, что в случае попытки применения ядерного оружия последует немедленное падение режима. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает агентство Yonhap News.

В обращении к своему северному соседу в Минобороны южнокорейской республики пригрозили, что «если Северная Корея предпримет попытку применения ядерного оружия, это приведет к падению режима Ким Чен Ына».

Помимо этого, действующую власть КНДР обвинили в готовности начать военные действия. Сеул призвал прекратить ядерные разработки и вернуться к политике денуклеаризации, отметив, что отказ от подобного вида вооружения является единственным верным способом повысить уровень жизни народа Северной Кореи.

До этого стало известно, что КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности, которые упали в море, пролетев 350 километров при максимальной высоте 100 километров. В свою очередь японский кабинет министров по дипломатическим каналам в Пекине заявил властям КНДР протест в связи с запусками снарядов.

Южная Корея КНДР Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте