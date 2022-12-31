Три баллистические ракеты запустила КНДР 31 декабря

Фото: shutterstock

Северная Корея утром в субботу, 31 декабря, запустила три баллистические ракеты малой дальности, которые упали в море, пролетев 350 километров при максимальной высоте в 100 километров, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Министерство обороны Японии.

Район падения, по информации военного ведомства, находится за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ущерба для самолетов или судов в связи с падением снарядов или их обломков не зафиксировано.

Японский кабинет министров по дипломатическим каналам в Пекине заявило властям КНДР протест в связи с ракетными пусками, пишет ТАСС.

Накануне сообщалось о двух пусках ракет в сторону Японского моря. В связи с северокорейскими испытаниями в кризисном штабе при канцелярии японского премьер-министра был сформирован координационный центр, которому предстоит заняться сбором и анализом информации.

В конце декабря политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что полномасштабной войны между Пхеньяном и Сеулом из-за вторжения северокорейских дронов в Южную Корею не будет. При таком противостоянии в конфликт придется вступить Соединенным Штатам, которые сегодня не готовы к такому сценарию из-за украинского кризиса и проблем с Тайванем.