КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

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Северная Корея утром в субботу, 31 декабря, запустила две, предположительно, баллистические ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщили журналистам в береговой охране Японии.

По предварительной информации агентства Ренхап, оба снаряда уже упали в неустановленной местности. В настоящее время южнокорейские военные оценивают дальность, скорость и высоту полета ракет.

В связи с северокорейскими ракетными пусками в кризисном штабе при канцелярии японского премьер-министра был сформирован координационный центр, которому предстоит заняться сбором и анализом информации, пишет РИА Новости.

В среду, 28 декабря, стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на фоне сообщений относительно эскалации ситуации на Корейском полуострове поставил на пленарном заседании партии ТПК цели по укреплению оборонного потенциала государства в 2023 году.

Накануне политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что полномасштабной войны между Пхеньяном и Сеулом из-за вторжения северокорейских дронов в Южную Корею не будет. При таком противостоянии в конфликт придется вступить Соединенным Штатам, которые сегодня не готовы к такому сценарию из-за украинского кризиса и проблем с Тайванем.