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МИД Великобритании призвал КНДР остановить запуски ракет и заняться благополучием граждан

Александр Афонин
В мире
МИД Великобритании призвал КНДР остановить запуски ракет и заняться благополучием граждан
Фото: Unsplash

Министерство иностранных дел Великобритании призвало правительство Северной Кореи остановить запуски ракет и заняться благополучием своих граждан. Об этом сообщили в пресс-службе британского ведомства в воскресенье, 1 января.

— Великобритания вместе с нашими международными партнерами продолжает призывать Северную Корею вернуться к диалогу и уделять первоочередное внимание благополучию своего народа, а не к незаконному осуществлению ядерных и ракетных программ, — говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, один их последний запусков ракет со стороны Пхеньяна, произошедший 1 января, нарушил резолюцию Совета Безопасности ООН.

Накануне сообщалось, что Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности, которые упали в море. Они пролетели 350 километров при максимальной высоте 100 километров.

На фоне прошедшего запуска Министерство обороны Южной Кореи предупредило руководство КНДР о том, что в случае попытки применения ядерного оружия последует немедленное падение режима. Помимо этого действующую власть Северной Кореи обвинили в готовности начать военные действия.

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