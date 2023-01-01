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Ветеран разведки объяснил отсутствие российских диверсантов на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Ветеран разведки объяснил отсутствие российских диверсантов на Украине
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Россия не задействует диверсионные группы для выполнения боевых задач в тылу противника на территории Украины из-за большого риска потери специалистов. Об этом в воскресенье, 1 января, рассказал ветеран военной разведки Рустам Клупов.

Эксперт считает, что российские подразделения могут задействовать диверсантов на украинской территории, однако такое решение сопряжено с потенциальными рисками. Клупов подчеркнул, что на сегодняшний день режим поиска диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинскими спецслужбами куда более жесткий, чем в России.

Однако он пояснил, что, несмотря не определенные опасения, в тылу противника сегодня продолжают работать ДРГ, собирающие необходимые данные.

— Давать им в руки еще и взрывчатку, чтобы они вели некую диверсионная деятельность, я смысла не вижу. Нам эти люди ценны в большей степени как надежные источники информации, — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что российская армия на данный момент имеет вооружение, с помощью которого можно наносить удары по ключевым объектам противника издалека с такой же точностью, как это могла бы сделать ДРГ, передает МК.

До этого стало известно, что российские военнослужащие уничтожили шесть диверсионных групп Вооруженных сил Украины на территории Донецкой народной республики и Запорожской области.

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