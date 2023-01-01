Великобритания остановила импорт сжиженного природного газа из России

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Правительство Великобритании прекратило поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) на территорию королевства. Об этом сообщили в пресс-службе британского Министерства иностранных дел в воскресенье, 1 января.

— Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа, — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте МИД Великобритании.

18 декабря вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавия достигла полной независимости от поставок российского газа. Он добавил, что «Молдовагаз» в декабре должна была получить от «Энергокома» примерно сто миллионов кубометров голубого топлива на сумму в 1108,61 доллара за тысячу кубометров.

Позже итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Италия планирует полностью отказаться от поставок российского газа, который можно заменить сырьем из Турции. По его словам, раньше порядка 40 процентов потребностей страны в топливе обеспечивалось именно за счет российских поставок.

30 декабря стало известно, что цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 11,82 процента — до 847,35 доллара за тысячу кубометров. Ниже 850 долларов стоимость газа опустилась впервые с 21 февраля.