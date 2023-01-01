Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Великобритания остановила импорт сжиженного природного газа из России

Александр Афонин
В мире
Великобритания остановила импорт сжиженного природного газа из России
Фото: Unsplash

Правительство Великобритании прекратило поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) на территорию королевства. Об этом сообщили в пресс-службе британского Министерства иностранных дел в воскресенье, 1 января.

— Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа, — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте МИД Великобритании.

18 декабря вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавия достигла полной независимости от поставок российского газа. Он добавил, что «Молдовагаз» в декабре должна была получить от «Энергокома» примерно сто миллионов кубометров голубого топлива на сумму в 1108,61 доллара за тысячу кубометров.

Позже итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Италия планирует полностью отказаться от поставок российского газа, который можно заменить сырьем из Турции. По его словам, раньше порядка 40 процентов потребностей страны в топливе обеспечивалось именно за счет российских поставок.

30 декабря стало известно, что цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 11,82 процента — до 847,35 доллара за тысячу кубометров. Ниже 850 долларов стоимость газа опустилась впервые с 21 февраля.

газоснабжение Россия Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте