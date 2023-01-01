В США заявили, что Байден промолчал на просьбу Зеленского о поставках техники

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Президент США Джо Байден ответил молчанием на просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского о поставках военной техники, когда тот приезжал с визитом в Вашингтон. Об этом в воскресенье, 1 января, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

— Показательно, что Зеленский покинул Вашингтон, а Байден умолчал об отправке более чем одной батареи ПВО Patriot, каких-либо поставках танков, бронетранспортеров и сотен артиллерийских орудий, — написал он.

По словам Дэвиса, анализ последних решений властей Соединенных Штатов и НАТО показывает, что страны Запада пытаются избежать прямого конфликта с Россией. Подобная тактика, как считает эксперт, является правильным подходом, который позволит избежать худшего исхода событий, передает РИА Новости.

Поезда Владимира Зеленского в Вашингтон состоялась 21 декабря. «Вечерняя Москва» разбиралась, зачем украинскому президенту нужен этот визит, о чем он мог бы просить Соединенные Штаты и какие последствия возможны после возвращения украинского лидера из Америки.