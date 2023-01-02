Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Чего категорически нельзя делать 5 января

Евгений Жуков
Общество
Народный календарь. Чего категорически нельзя делать 5 января
Фото: depositphotos

5 января Православная церковь почитает память Преподобного Нифонта и святого Феодула.

В этот день нельзя никого бить, иначе бьющий человек серьезно заболеет. Нежелательно работать с острыми предметами, например, с ножами, вилами или топорами.

Считалось, что если в этот день пораниться, то весь год в болезнях проведешь. Даже в наши дни многие люди переносят хирургические операции на другую дату, опасаясь за свое здоровье.

Приметы погоды:

Если идет снег и дует сильный ветер, то июль будет холодным и дождливым.

Если ветрено в этот день, то ждите хорошего урожая.

Беспокойное поведение кур предвещает метель.

Лошадь храпит — к снежной буре.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что может нанести вред здоровью 5 января

Именины отмечают: Павел, Василий, Иван, Наум, Макар.

Здоровье Культура Народный календарь Традиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте