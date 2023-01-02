Народный календарь. Чего категорически нельзя делать 5 января

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5 января Православная церковь почитает память Преподобного Нифонта и святого Феодула.

В этот день нельзя никого бить, иначе бьющий человек серьезно заболеет. Нежелательно работать с острыми предметами, например, с ножами, вилами или топорами.

Считалось, что если в этот день пораниться, то весь год в болезнях проведешь. Даже в наши дни многие люди переносят хирургические операции на другую дату, опасаясь за свое здоровье.

Приметы погоды:

Если идет снег и дует сильный ветер, то июль будет холодным и дождливым.

Если ветрено в этот день, то ждите хорошего урожая.

Беспокойное поведение кур предвещает метель.

Лошадь храпит — к снежной буре.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что может нанести вред здоровью 5 января

Именины отмечают: Павел, Василий, Иван, Наум, Макар.