Народный календарь. Чего категорически нельзя делать 5 января
5 января Православная церковь почитает память Преподобного Нифонта и святого Феодула.
В этот день нельзя никого бить, иначе бьющий человек серьезно заболеет. Нежелательно работать с острыми предметами, например, с ножами, вилами или топорами.
Считалось, что если в этот день пораниться, то весь год в болезнях проведешь. Даже в наши дни многие люди переносят хирургические операции на другую дату, опасаясь за свое здоровье.
Приметы погоды:
Если идет снег и дует сильный ветер, то июль будет холодным и дождливым.
Если ветрено в этот день, то ждите хорошего урожая.
Беспокойное поведение кур предвещает метель.
Лошадь храпит — к снежной буре.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Павел, Василий, Иван, Наум, Макар.