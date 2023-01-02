Захарова отреагировала на слова Арестовича о монархии на Украине

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича о необходимости установления монархии в стране.

— Новый год на Банковой встретили ролевыми играми и гендерным многообразием, — написала дипломат в воскресенье, 1 января, на собственном канале в Telegram.

Накануне советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сравнил происходящее на Украине с «Властелином колец» и выразил мнение, что в стране необходимо установить монархию. По словам политика, рациональным будет объявить монархию на Украине и сказать, что Киев «собирает земли Рюриковичей».

В середине декабря Алексей Арестович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сильно изменился за последний год и очень устал. По его словам, если сравнить украинского лидера в нынешние дни и год назад, то это два совершенно разных человека.