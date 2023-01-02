Госпогранслужба Украины рассказала о количестве сигналов тревоги в стране в 2022 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За прошедший год воздушная тревога на территории украинских регионов звучала порядка 14 870 раз. Такой инфографикой поделилась в воскресенье, 1 января, Государственная пограничная служба страны.

По информации ведомства, чаще всего тревога объявлялась в восточных регионах государства. На втором месте — Центральная Украина, а на третьем — Западная. В Киеве с начала российской специальной военной операции прозвучало 638 сигналов о тревоге.

Ежесуточно сигнал тревоги раздавался в среднем 47 раз. Больше всего — 189 раз — воздушная тревога раздавалась в День независимости Украины 24 августа, пишет РБК со ссылкой на заявление ведомства.

В минувшую субботу, 31 декабря, на всей территории украинского государства объявлена воздушная тревога. Согласно данным украинских СМИ, взрывы слышны в Киеве, Харьковской и Винницкой областях.

В четверг, 29 декабря, были слышны взрывы в Киеве и области, в регионе функционировала система противовоздушной обороны. В Киевской области, как уточняется, была сбита ракета.