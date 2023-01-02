Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Госпогранслужба Украины рассказала о количестве сигналов тревоги в стране в 2022 году

Егор Провоторов
В мире
Госпогранслужба Украины рассказала о количестве сигналов тревоги в стране в 2022 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За прошедший год воздушная тревога на территории украинских регионов звучала порядка 14 870 раз. Такой инфографикой поделилась в воскресенье, 1 января, Государственная пограничная служба страны.

По информации ведомства, чаще всего тревога объявлялась в восточных регионах государства. На втором месте — Центральная Украина, а на третьем — Западная. В Киеве с начала российской специальной военной операции прозвучало 638 сигналов о тревоге.

Ежесуточно сигнал тревоги раздавался в среднем 47 раз. Больше всего — 189 раз — воздушная тревога раздавалась в День независимости Украины 24 августа, пишет РБК со ссылкой на заявление ведомства.

В минувшую субботу, 31 декабря, на всей территории украинского государства объявлена воздушная тревога. Согласно данным украинских СМИ, взрывы слышны в Киеве, Харьковской и Винницкой областях.

В четверг, 29 декабря, были слышны взрывы в Киеве и области, в регионе функционировала система противовоздушной обороны. В Киевской области, как уточняется, была сбита ракета.

Украина ПВО Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте