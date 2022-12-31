Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: president.gov.ua

На всей территории украинского государства объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Согласно данным украинских СМИ, взрывы слышны в Киеве, Харьковской и Винницкой областях. Также началось экстренное отключение электричества в Сумской и Одесской областях, сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне воздушную тревогу объявили в украинской столице, а также в нескольких украинских регионах. Так, сирены слышны в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Украине территории Херсонской области.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины начали проводиться с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности России спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

В четверг, 29 декабря, были слышны взрывы в Киеве и области, в регионе функционировала система противовоздушной обороны. В Киевской области, как уточняется, была сбита ракета. Сирена звучала в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.