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Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

Анастасия Колоскова
В мире
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Фото: Unsplash

Воздушная тревога объявлена в нескольких украинских регионах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины на пятницу, 30 декабря.

Так, сирены слышны в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Украине территории Херсонской области, сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось, что 30 декабря воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области.

29 декабря были слышны взрывы в Киеве и области, в регионе функционировала система противовоздушной обороны. В Киевской области, как уточняется, была сбита ракета. Сирена звучала в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины начали проводиться с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности России спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

17 декабря глава областной военной администрации Львова Максим Козицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в регионе на западе Украины оценивается как критическая. По его словам, в домах местных жителей по восемь часов отсутствует электричество, а включают его «менее чем на четыре часа».

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