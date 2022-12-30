В Киеве объявлена воздушная тревога

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Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области в пятницу, 30 декабря. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины.

Также сирена прозвучала в Кировоградской и Черкасской областях Украины, сообщает РИА Новости.

29 декабря были слышны взрывы в Киеве и области, в регионе функционировала система противовоздушной обороны. В Киевской области, как уточняется, была сбита ракета.

До этого в шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирена звучала в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях. Помимо этого, сирены слышны в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Во всех указанных регионах тревога была объявлена почти одновременно — примерно в 06:30 по московскому времени.