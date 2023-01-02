Взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины

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В нескольких украинских регионах, включая столичный, звучат сирены воздушной тревоги. Такой информацией в понедельник, 2 января, поделился официальный ресурс по оповещению населения.

Тревога была объявлена сразу в восьми регионах восточноевропейского государства. Сирены звучат в Киевской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрыв прогремел в Деснянском районе украинской столицы.

До этого появилась информация, что не менее трех взрывов прозвучало в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

За прошедший год воздушная тревога на территории украинских регионов звучала порядка 14 870 раз. Такой инфографикой поделилась в воскресенье, 1 января, Государственная пограничная служба страны.