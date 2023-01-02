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Пресняков встретил новый год с женой на фоне слухов о распаде пары

Егор Провоторов
Общество
Пресняков встретил новый год с женой на фоне слухов о распаде пары
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Известный российский актер, певец и музыкант Никита Пресняков отметил Новый год в компании своей супруги Алены Красновой на фоне слухов о распаде пары.

До этого в социальных сетях появились слухи о том, что брак вокалиста группы MULTIVERSE и внука Аллы Пугачевой оказался на грани разрыва отношений. При этом совместный отдых Преснякова с женой на Гавайях, фото с которого девушка показала на своей странице в одной из соцсетей, стал косвенным опровержением этих домыслов.

Как пишет портал 7Дней, наследник Примадонны уже давно живет в браке с Красновой. При этом после его переезда в Соединенные Штаты некоторые фанаты решили, что знаменитый артист оставил свою жену в Москве.

Пресняков спешно уехал из России после объявления частичной мобилизации. Основные источники его заработка при этом, как выяснилось, остались в России. Поэтому оставалось секретом, где звездный наследник брал деньги на жизнь в США. Завесу тайны приоткрыл сам Пресняков, заявив, что снимает клип для одной неустановленной певицы на Гавайях.

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