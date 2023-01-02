Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединились в единый Социальный фонд России, что в свою очередь даст возможность упростить назначение выплат и повысить качество обслуживания граждан, Об этом рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

— Происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка, — пояснил он.

Также эксперт напомнил о проведении традиционной индексации пенсий в 2023 году. В частности, страховые пенсии для неработающих граждан повысятся с 1 января, ряд выплат и компенсаций увеличатся с 1 февраля, перерасчет страховой пенсии запланирован на 1 апреля. Пенсии военных пенсионеров повысят с 1 октября, сообщает агентство «Прайм».

Накануне Минтруда сообщило, что страховые пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января этого года будут проиндексированы на 4,8 процента. В связи с этим средний размер таких выплат поднимется до 21 864 рублей.

В начале 2023 года в России вступит в силу ряд поправок к законам. Некоторые из них призваны повысить удобство взаимодействия россиян с госструктурами, другие меняют размер выплат, пособий и пошлин. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие перемены ждут россиян 1 января и как они повлияют на жизнь граждан.