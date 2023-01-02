Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году

Араз Салехов
Общество
Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединились в единый Социальный фонд России, что в свою очередь даст возможность упростить назначение выплат и повысить качество обслуживания граждан, Об этом рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

— Происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка, — пояснил он.

Также эксперт напомнил о проведении традиционной индексации пенсий в 2023 году. В частности, страховые пенсии для неработающих граждан повысятся с 1 января, ряд выплат и компенсаций увеличатся с 1 февраля, перерасчет страховой пенсии запланирован на 1 апреля. Пенсии военных пенсионеров повысят с 1 октября, сообщает агентство «Прайм».

Накануне Минтруда сообщило, что страховые пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января этого года будут проиндексированы на 4,8 процента. В связи с этим средний размер таких выплат поднимется до 21 864 рублей.

В начале 2023 года в России вступит в силу ряд поправок к законам. Некоторые из них призваны повысить удобство взаимодействия россиян с госструктурами, другие меняют размер выплат, пособий и пошлин. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие перемены ждут россиян 1 января и как они повлияют на жизнь граждан.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте