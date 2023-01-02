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Спорт без усилий: физиолог Скрипник рассказал, чем заменить спортзал в новогодние праздники

Иссалина Аюпова

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Общество
Спорт без усилий: физиолог Скрипник рассказал, чем заменить спортзал в новогодние праздники
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В новогодние каникулы гораздо сложнее заставить себя пойти в спортзал или просто уделить время занятиям дома. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что поможет остаться в форме на праздниках без особых усилий.

По словам спортивного физиолога Никиты Скрипника, в праздничные дни сложно кардинально испортить фигуру, но вес действительно может измениться. Это связано с двумя факторами:

  • Увеличение количества жидкости в организме и ее застой

— При большом количестве употребляемого алкоголя и малоподвижном образе жизни происходит задержка жидкости, которая может стать причиной привеса, — пояснил Скрипник.

  • Изменение содержания ЖКТ

По словам эксперта, та еда, которую мы едим в праздничные дни, редко присутствует в ежедневном рационе. Это вызывает изменения в работе кишечника.

Что делать, чтобы не толстеть

— Для того чтобы сохранить форму в новогодние каникулы, достаточно, чтобы уровень двигательной активности не сократился до нуля, — сказал Скрипник.

Он предложил следующие варианты активностей, которые доступны каждому, но при этом просты в исполнении:

  • пешие прогулки;
  • мини-соревнования с друзьями;
  • катание на коньках;
  • прогулки на лыжах.

Также эндокринолог рассказала, как не набрать вес за новогодние каникулы. По ее словам, главный фактор в поддержании веса в новогодние праздники — достаточное количество овощей.

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