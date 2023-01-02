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Эксперт назвал самые популярные безвизовые страны у россиян

Араз Салехов
Общество
Эксперт назвал самые популярные безвизовые страны у россиян
Фото: pixabay.com

Для россиян самыми популярными безвизовыми странами являются Турция, Египет и Таиланд. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

— Россияне могут поехать отдыхать без визы в ряд стран. Самые популярные направления — Турция, Египет и Таиланд, — отметил он.

Помимо этого, граждане могут посетить без визы такие страны, как Белоруссия, Армения, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Грузия и Сербия. Помимо этого, популярными в последнее время стали поездки на Мальдивы, в Индонезию, Вьетнам, на Кубу, в Доминикану и Венесуэлу, сообщает РИА Новости.

До этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что Северный Кавказ стал рекордсменом по количеству туристов в 2022 году, при этом все рекорды побил Дагестан. Также многие выбирали в качестве места для отдыха Черноморское побережье. Количество туристов здесь выросло на 35–40 процентов.

До этого в Москве прошла конференция «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о перспективах отрасли.

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