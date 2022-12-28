Назван самый популярный регион среди российских туристов в 2022 году

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Северный Кавказ стал рекордсменом по количеству туристов в 2022 году, при этом все рекорды побил Дагестан. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Абсолютный рекордсмен в этом году — Северный Кавказ. Дагестан, который и в 2020 году, и в 2021 году показывал положительную динамику (плюс 15–20 процентов), в этом году показал плюс 100 процентов, — подчеркнула она в комментарии ИА «НСН».

Также многие выбирали в качестве места для отдыха Черноморское побережье. Количество туристов здесь выросло на 35–40 процентов.

Ранее депутат Государственной думы Наталья Костенко отметила, что инвесторы все чаще обращают внимание на туристическую сферу. По ее словам, внутренний туризм остается в приоритете у россиян, и он будет максимально востребован, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого в Москве прошла конференция «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о перспективах отрасли.