Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Назван самый популярный регион среди российских туристов в 2022 году

Ирина Игнатенко
Общество
Назван самый популярный регион среди российских туристов в 2022 году
Фото: shutterstock

Северный Кавказ стал рекордсменом по количеству туристов в 2022 году, при этом все рекорды побил Дагестан. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Абсолютный рекордсмен в этом году — Северный Кавказ. Дагестан, который и в 2020 году, и в 2021 году показывал положительную динамику (плюс 15–20 процентов), в этом году показал плюс 100 процентов, — подчеркнула она в комментарии ИА «НСН».

Также многие выбирали в качестве места для отдыха Черноморское побережье. Количество туристов здесь выросло на 35–40 процентов.

Ранее депутат Государственной думы Наталья Костенко отметила, что инвесторы все чаще обращают внимание на туристическую сферу. По ее словам, внутренний туризм остается в приоритете у россиян, и он будет максимально востребован, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого в Москве прошла конференция «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о перспективах отрасли.

Республика Дагестан турпоездки Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте