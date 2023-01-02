Сергунина рассказала о популярности проекта «Узнай Москву»

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В прошедшем 2022 году проект «Узнай Москву» получил несколько наград, а его портал посетили более 1,6 миллиона раз. Об этом в понедельник, 2 января, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Из года в год городской интерактивный гид становится удобнее и интереснее для москвичей и туристов. В 2022-м им воспользовались больше полутора миллионов раз. Весной онлайн-путеводитель по столице вошел в число лауреатов международного конкурса в сфере информационных технологий, а совсем недавно, в декабре, он получил премию Рунета, — сказала она.

Чаще всего портал посещали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. В 2022 году для них добавили более 40 новых маршрутов, с помощью которых туристы могли совершить познавательные экскурсии по городу.

По итогам года наиболее востребованным стал маршрут «Огни новогодней Москвы». Его просмотрели более 11 тысяч раз. Следом за ним расположился маршрут, посвященный Смутному времени. Замкнула тройку лидеров прогулка по парку «Зарядье».

Накануне Наталья Сергунина рассказала, что 2023 год на уличных локациях по всей Москве встретили свыше 625 тысяч жителей столицы и туристов. В новогоднюю ночь работали более 70 площадок на фестивале «Путешествие Рождество» и в парках.