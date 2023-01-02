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Ракова рассказала о востребованности площадок для выездной регистрации брака в 2022 году

Араз Салехов
Город
Ракова рассказала о востребованности площадок для выездной регистрации брака в 2022 году
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В прошлом году востребованность площадок для выездной регистрации брака в Москве увеличилась на 40 процентов. Об этом в понедельник, 2 января, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы очень активно реформировали службу загсов. Мы перестали регистрировать браки в обыкновенных загсах. Как правило, это первые этажи пятиэтажек, существенно отставшие от нашего представления о том, что такое красиво, — отметила она.

В связи с этим столичные власти решили проводить регистрацию брака только во дворцах бракосочетания, теперь их стало девять в городе. Каждая четвертая торжественная церемония в 2022 году прошла вне стен дворцов бракосочетания, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

На катке ВДНХ можно будет провести церемонию бракосочетания в День всех влюбленных, 14 февраля. Прием заявок уже стартовал во Дворце бракосочетания на ВДНХ и продлится до 13 января.

Также стало известно об открытии Кутузовского дворца бракосочетания после ремонта. Первые церемонии в обновленном дворце пройдут уже 5 и 7 января — на эти дни заявления подали максимальное количество горожан.

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