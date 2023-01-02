Более 110 миллионов пассажиров проехали на электробусах в 2022 году

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Свыше 110 миллионов пассажиров проехали на электробусах в прошлом году. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— За 2022 год инновационный транспорт перевез более 117 миллионов пассажиров. Всего в этом году мы запустили 13 электробусных маршрутов, они перевезли более 5,2 миллиона пассажиров, — отметил он.

Заммэра уточнил, что замена дизельных автобусов на электробусы на новых маршрутах даст возможность снизить выбросы углекислого газа на 5,2 тысячи тонны в год. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» напомнили, что на данный момент в городе курсируют 1050 электробусов.

Также стало известно, что в новогоднюю ночь на всем городском транспорте Москвы было совершено более одного миллиона поездок. Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) стали самыми популярными видами транспорта, в новогоднюю ночь ими воспользовались порядка 820 тысяч раз.

До этого Дептранс Москвы подвел итоги работы ЦОДД в 2022 году. Сотрудники центра в 2022 году оборудовали 389 пешеходных переходов, организовали почти пять тысяч парковочных мест, реализовали 191 проект для улучшения движения, а также запустили новые проекты, повышающие безопасность движения.