Более миллиона поездок было совершено на общественном транспорте Москвы в новогоднюю ночь

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В новогоднюю ночь на всем городском транспорте Москвы было совершено более одного миллиона поездок. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) стали самыми популярными видами транспорта, в новогоднюю ночь ими воспользовались порядка 820 тысяч раз. В Дептрансе рассказали, что столичная подземка и МЦК отработали штатно по расписанию, четко в соответствии с запланированным графиком.

Всего в метро было задержано 185 человек, в основном это были лица, замеченные в хулиганстве. С помощью системы видеоаналитики задержали 12 человек, которые находились в розыске.

На наземном городском транспорте было совершено свыше 200 тысяч поездок, а на МЦД около 50 тысяч, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что главной задачей в эту ночь стало обеспечение комфорта и безопасности пассажиров.

До этого сообщалось, что работники Московского транспорта устроили новогодний флешмоб — 50 Дедов Морозов спустились в метро и поздравили пассажиров.