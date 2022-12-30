Работники Московского транспорта поздравили пассажиров в метро в образе Дедов Морозов

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Работники Московского транспорта устроили новогодний флешмоб — 50 Дедов Морозов спустились в метро и поздравили пассажиров. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Концентрация волшебства на квадратный метр зашкаливает, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Так, «новогодние волшебники» проехали по Кольцевой линии и подарили памятные сувениры встретившимся пассажирам.

До этого сообщалось, что московские спасатели на один день превратились в Дедов Морозов, чтобы поздравить пациентов одной из городских больниц.

Также стало известно, что в столичном метро украсили хвойными гирляндами кассы и информационные стойки «Живое общение». Нарядные ели появились и на станциях Кольцевой линии, и внутри нее.

На Кольцевой линии метрополитена впервые в истории запустили сверкающий новогодний поезд. Всего в этом году в метро курсируют 13 праздничных поездов.