Работники Московского транспорта поздравили пассажиров в метро в образе Дедов Морозов
Сюжет:Новый год — 2022
Работники Московского транспорта устроили новогодний флешмоб — 50 Дедов Морозов спустились в метро и поздравили пассажиров. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Концентрация волшебства на квадратный метр зашкаливает, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Так, «новогодние волшебники» проехали по Кольцевой линии и подарили памятные сувениры встретившимся пассажирам.
До этого сообщалось, что московские спасатели на один день превратились в Дедов Морозов, чтобы поздравить пациентов одной из городских больниц.
Также стало известно, что в столичном метро украсили хвойными гирляндами кассы и информационные стойки «Живое общение». Нарядные ели появились и на станциях Кольцевой линии, и внутри нее.
На Кольцевой линии метрополитена впервые в истории запустили сверкающий новогодний поезд. Всего в этом году в метро курсируют 13 праздничных поездов.