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Обращение Путина в новогоднюю ночь покажут на экранах в вагонах метро Москвы

Евгений Жуков

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Обращение Путина в новогоднюю ночь покажут на экранах в вагонах метро Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Пассажиры Московского метрополитена в прямом эфире смогут посмотреть новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Для пассажиров, которые встретят праздник прямо в метро, мы по традиции будем транслировать обращение президента РФ Владимира Владимировича Путина, — сказал заместитель мэра Москвы, глава ведомства Максим Ликсутов.

Он также добавил, что видеотрансляция будет вестись на 22 тысячах экранов в вагонах поездов на всех линиях подземки. Аудиотрансляцию также можно будет услышать на эскалаторах, в переходах и вестибюлях станций, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что в столичном метро украсили хвойными гирляндами кассы и информационные стойки «Живое общение».

На Кольцевой линии метрополитена впервые в истории запустили сверкающий новогодний поезд. Всего в этом году в метро курсируют 13 праздничных поездов.

Максим Ликсутов Москва Новый год Метро
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