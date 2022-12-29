Станции метро Москвы украсили к Новому году

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Станции московского метрополитена украсили к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 29 декабря.

— Мы по традиции украшаем транспорт и инфраструктуру к Новому году, а также готовим развлекательную программу для пассажиров. Уже курсируют праздничные поезда метро, трамваи, электробусы и автобусы, расходы на украшение которых легли в основном на производителей подвижного состава, — сказал заместитель мэра Москвы, глава ведомства Максим Ликсутов.

Он уточнил, что на Северном речном вокзале работает каток, а на стойках «Живое общение» можно отправить письмо Деду Морозу или родным. На фасадах некоторых станций появилась красивая подсветка или световые арки с еловыми ветками, а около других платформ установили инсталляции «Два сердца» столицы.

Кроме того, станции «Тургеневская», «Курская» и «Маяковская» были украшены в стиле детских сказок, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что на МЦД-2 к Новому году запустили новогодний поезд «Иволга 2.0». На стенах состава изображены популярные новогодние персонажи, а информационные табло и окна оформлены гирляндами из еловых веток. Поезд будет курсировать по диаметру также до 8 января 2023 года включительно.