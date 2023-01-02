Бывший генерал НАТО Домрезе спрогнозировал перемирие на Украине этим летом

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Украина и Россия могут заключить перемирие уже летом этого года. Такое мнение высказал в понедельник, 2 января, бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе.

— Переговоры, скорее всего, займут много времени, нужен посредник: может быть, генеральный секретарь ООН Гутерреш, президент Турции Эрдоган или премьер Индии Моди — хотя никто особо не навязывается, — заявил он.

По мнению Домрезе, перед мирными переговорами обе страны в период с февраля по май прекратят огонь, передает Berliner Zietung.

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