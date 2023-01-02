Минобороны: Российские войска уничтожили более 70 иностранных наемников на Украине

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Российские солдаты сумели уничтожить более 70 иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районах населенных пунктов Марково, Краматорск Донецкой народной республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наемников, — заявил он.

По словам Конашенкова, еще более 100 сражающихся на стороне Киева наемников получили ранения, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого сообщалось, что по итогам массированного ракетного удара со стороны Вооруженных сил РФ оказались заблокированы поставки вооружений с Запада для украинской стороны. Из-за нарушения поставок путем железнодорожных перевозок оружие, переданное ВСУ со стороны западных стран, оказалось «заблокировано в тыловых районах».

Также российской армии удалось ликвидировать две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, из которых ВСУ обстреливали Донецк. Кроме того, ВС РФ уничтожили три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» в районе Северска.