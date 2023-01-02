Инспекторы ЦОДД помогли водителям и пешеходам Москвы более 42 тысяч раз в 2022 году

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Специалисты ЦОДД более 42 тысяч раз помогли водителям и пешеходам в Москве в 2022 году. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Патрульные помогали, даже когда вопросы не были связаны с транспортом. Вернули заблудившегося мальчика домой. Пришли на помощь во время пожара, — говорится в сообщении.

Кроме того, за первый день нового 2023 года сотрудники ЦОДД уже успели выполнить 58 различных заданий. Например, они отбуксировали застрявший автомобиль, оказали помощь при ДТП и помогали регулировать движение, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого Дептранс Москвы подвел итоги работы ЦОДД в 2022 году. Сотрудники центра в 2022 году оборудовали 389 пешеходных переходов, организовали почти пять тысяч парковочных мест, реализовали 191 проект для улучшения движения, а также запустили новые проекты, повышающие безопасность движения.

В новогоднюю ночь на всем городском транспорте Москвы было совершено более одного миллиона поездок. Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) стали самыми популярными видами транспорта, в новогоднюю ночь ими воспользовались порядка 820 тысяч раз.