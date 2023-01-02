Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музей Победы снизил стоимость билетов в новогодние каникулы

Евгений Белоусов
Город
Музей Победы снизил стоимость билетов в новогодние каникулы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Билет в главное здание Музея Победы на новогодних каникулах будет стоить в два раза дешевле. Сам музей с 2 до 8 января будет работать без выходных и дольше, чем обычно. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

В главном здании музея также можно бесплатно посмотреть выставку «Новый год сквозь века». На ней представлены новогодние украшения 1930–1950-х годов. Чтобы побывать на выставке и познакомиться с традициями празднования Нового года в середине ХХ века, билет в музей приобретать не нужно.

Также посетители смогут познакомиться с экспозицией Зала исторической правды, с мультимедийным залом «Лица Победы», увидеть уникальную коллекцию портретов героев войны в Зале Полководцев, светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» в Зале Славы, а также выставки «Zаветам Vерны», «Художник эпохи», «Летопись народного подвига», «Война: день за днем» и другие.

До этого стало известно, что в 2022 году Музей Победы организовал около 30 выставочных проектов. Так, выставка «Обыкновенный нацизм», которая открылась в музее 19 апреля, преследовала цель показать разрушительность идей нацизма и продемонстрировать, что все происходящее является целенаправленной человеконенавистнической политикой.

В экспозицию выставки вошли более 200 подлинных предметов, рассказывающих об истории украинского варианта нацизма — со времени его зарождения до современности.

Москва Новый год Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте