Музей Победы снизил стоимость билетов в новогодние каникулы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Билет в главное здание Музея Победы на новогодних каникулах будет стоить в два раза дешевле. Сам музей с 2 до 8 января будет работать без выходных и дольше, чем обычно. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

В главном здании музея также можно бесплатно посмотреть выставку «Новый год сквозь века». На ней представлены новогодние украшения 1930–1950-х годов. Чтобы побывать на выставке и познакомиться с традициями празднования Нового года в середине ХХ века, билет в музей приобретать не нужно.

Также посетители смогут познакомиться с экспозицией Зала исторической правды, с мультимедийным залом «Лица Победы», увидеть уникальную коллекцию портретов героев войны в Зале Полководцев, светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» в Зале Славы, а также выставки «Zаветам Vерны», «Художник эпохи», «Летопись народного подвига», «Война: день за днем» и другие.

До этого стало известно, что в 2022 году Музей Победы организовал около 30 выставочных проектов. Так, выставка «Обыкновенный нацизм», которая открылась в музее 19 апреля, преследовала цель показать разрушительность идей нацизма и продемонстрировать, что все происходящее является целенаправленной человеконенавистнической политикой.

В экспозицию выставки вошли более 200 подлинных предметов, рассказывающих об истории украинского варианта нацизма — со времени его зарождения до современности.