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На Светлану Лободу подали в суд

Евгений Белоусов
Общество
На Светлану Лободу подали в суд
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

На украинскую поп-исполнительницу Светлану Лободу подали в суд в России. Истцом выступил хорошо известный в шоу-бизнесе поэт и композитор Олег Влади, работавший со многими звездами.

Суд по интеллектуальным правам зарегистрировал заявление Влади еще 30 декабря. Ответчиком выступает не только артистка, но и один из крупнейших онлайн-кинотеатров, который в 2020 году транслировал сольный концерт Лободы.

— Судебные заседания могут пройти и без участия Лободы, достаточно лишь уведомить артистку о рассматриваемом деле, — рассказал звездный адвокат Андрей Алешкин.

Примечательно, что раньше Влади уже имел претензии к вещателю, однако сама Лобода в иске фигурирует впервые. Подробности дела пока неизвестны, передает kp.ru.

Певец Данко обрушился с критикой на Лободу. Он утверждает, что она является проектом, который был создан специально для русскоязычной аудитории, а вовсе не уникальной певицей.

Светлана Лобода не отличается любвеобильностью и выбирает мужчин определенного типажа. Такую характеристику артистке дала психолог Вероника Степанова. По ее словам, в настоящее время у певицы роман с женатым человеком, который оказывает активную поддержку Украине.

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