Автомобиль наехал на пешехода на Площади Победы

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Москва, площадь Победы, 1 Карта всех событий

Автомобиль наехал на пешехода в районе дома № 1 Площади Победы. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Сейчас на месте происшествия перекрыто движение по трем полосам, водителей просят выбирать пути объезда.

До этого в Хорошевском районе столицы столкнулись восемь автомобилей на 3-й Магистральной улице. В ДТП пострадал один человек.

Помимо этого, на внешней стороне 89-го километра МКАД грузовик врезался в стоящий автомобиль. Движение на участке осуществлялось по двум полосам из пяти, однако позже было восстановлено.