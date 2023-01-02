СК начал проверку после инцидента с лошадью на Дворцовой площади в Петербурге, где пострадали три человека

Фото: СК РФ по Санкт-Петербургу

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку происшествия на Дворцовой площади, где пострадали из-за испуганных лошадей двое детей и один взрослый. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 2 января.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Уточняется, что возница кареты могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента ее задержали сотрудники полиции. У женщины выявили признаки опьянения. В настоящее время она проходит медицинское освидетельствование.

Также уточняется, что инцидент мог спровоцировать неустановленный мужчина, который проходил мимо кареты с лошадьми. Его уже разыскивают правоохранительные органы, сообщают в Telegram-канале «Известия».

30 декабря в результате обрушения строительных лесов в Подмосковье пострадали двое рабочих. Происшествие произошло в городском округе Люберцы, где рабочие выполняли капитальный ремонт фасада жилого дома. В какой-то момент конструкция обрушилась, и строители упали с высоты четвертого этажа. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.