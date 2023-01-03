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«Фашидзе»: политолог Марков высказался о поддержавшем Украину Меладзе

Юлия Курганова
Общество
«Фашидзе»: политолог Марков высказался о поддержавшем Украину Меладзе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Политолог Сергей Марков прокомментировал видео, которое появилось в Сети, где певец Валерий Меладзе произносит на камеру украинский лозунг. Он считает, что теперь артиста в России будут бойкотировать.

— Валерий Меладзе, видимо, будет подвергнут бойкоту в России. Валерий Фашидзе теперь будет. Появилось видео, где он участвует в украинском фашистском приветствии. Его поклонник обращается к нему со словами первой части фашистского приветствия «Слава Украине». На это Меладзе сначала отодвигает микрофон, потом отвечает что-то, потом говорит, что он вне политики. Но его поклонник одобрительно приветствует ответ Меладзе, выдавая, что он ответил приветствием украинских фашистов. С высокой вероятностью Меладзе будет подвергнут общественному бойкоту, и его песни исчезнут из эфира, — написал политолог в Telegram-канале.

Марков отметил, что в этом случае звезда потеряет огромные деньги. И призвал поступать еще жестче с людьми, которые не ценят Россию.

Сенатор Елена Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства после его скандального высказывания про Украину и слов в поддержку ВСУ.

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